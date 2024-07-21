شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الداخلية 1 - 0 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الزمالك بهدف دون رد على الداخلية، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل يوسف أوباما هدف التقدم لفريقه فى شباك الداخلية، بعد ضغط من عمر جابر على حارس مرمى الداخلية رمضان مصطفى لينجح فى استخلاص الكرة ويرسلها لأوباما ليسجل منها هدف التقدم فى الدقيقة 19 من عمر المباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل الداخلية كلاً من.. حراسة المرمى: رمضان مصطفى، خط الدفاع : محمود منصور - عبد الرحمن صميدة - معاذ الحناوي - فانوم ألفريد، خط الوسط: محمود حسونة - كليتشي شيميزين -أدهم حامد - شريف دابو - إسلام عبد النعيم، خط الهجوم : يوسف تونجي.

ويحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 39.