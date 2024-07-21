شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الكهرباء يقرر إيقاف نشاط التجديف لحين انتهاء التحقيقات فى وفاة لاعب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 08:36 م

انتهى منذ قليل مجلس إدارة نادى الكهرباء بفرع الزمالك التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من اجتماعه الطارئ بخصوص حادث وفاة اللاعب محمد عمرو مصطفى ابراهيم بفرع نادى الكهرباء التجديف بالزمالك.

و اتخذ مجلس إدارة نادى الكهرباء القرارات الآتية:

اولا : ايقاف نشاط ال تجديف والكانوى والكياك بالنادى لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية من النيابة العامة.

ثانياً: يقاف كل من المدير الفنى الكابتن احمد ابراهيم عبد العاطى والمدرب المساعد الكابتن محمد خالد كامل السيد وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية من النيابة العامة .

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

رابعا: صرف مبلغ 100 الف جنيه لأسرة المتوفى منحة كمصاريف جنازة بشيك باسم السيد عمرو مصطفى ابراهيم والد اللاعب المغفور له.

ويتقدم رئيس واعضاء مجلس إدارة نادى الكهرباء بخالص العزاء لأسرة الفقيد.