شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل الاستعداد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة القادمة على استاد برج العرب.

كان المصري قد خاض اليوم مباراته بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق المقاولون العرب وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .