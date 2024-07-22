أوباما يقود الزمالك للفوز على الداخلية في الدوري

نجح الزمالك في تحقيق الفوز أمام نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الداخلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقي فريق الزمالك نظيره الداخلية على أرضية ملعب استاد السلام مساء اليوم الأحد في بطولة دوري نايل المصري.

افتتح التهديف يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 19 من صناعة عمر جابر لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، أحرز يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 55، بينما سجل إيهاب سمير الهدف الأول والوحيد لفريق الداخلية في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.