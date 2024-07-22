موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الداخلية في الدوري

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القادمة بعد الفوز على الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد.

وسجل هدفي الفوز لصالح القلعة البيضاء، يوسف إبراهيم أوباما في شباك الداخلية.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة.