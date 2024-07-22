ممدوح عباس يحسم صفقة سوبر للزمالك و140 مليون لحل الأزمات

كشف تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن تفاصيل مثيرة وعن دور ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق في مساندة المجلس الحالي.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات تليفزيونية، حسم الزمالك لصفقة سوبر لتدعيم صفوق الفريق الأول لكرة بالقدم بالنادي خلال الموسم المقبل.

وأشار بأن ممدوح عباس، ساهم في حسم الصفقة المقرر انضمامها عقب حل أزمة إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وواصل نجم الزمالك، أن عباس ساهم بما يقرب من 140 مليون جنيه لحل أزمات النادي خلال الفترة الأخيرة.

حقق فريق الزمالك لكرة القدم فوزًا مثيرًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

سجل يوسف أوباما هدفي الزمالك في الدقيقتين 19 و55 بينما جاء هدف الداخلية عن طريق إيهاب سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

بفوزه على الداخلية، ارتقى الزمالك إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما ظل الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.