ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد فوز الزمالك على الداخلية

حقق فريق الزمالك لكرة القدم فوزًا مثيرًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

سجل يوسف أوباما هدفي الزمالك في الدقيقتين 19 و55 بينما جاء هدف الداخلية عن طريق إيهاب سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وحصد أوباما، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله هدفين ويقود فريقه للفوز.

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بفوزه على الداخلية، ارتقى الزمالك إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما ظل الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز – 68 نقطة

2- الأهلي – 63.

3- المصري البورسعيدي – 51 نقطة.

4- مودرن سبورت – 47.

5- الزمالك – 45.

6- سموحة – 45.

7- إنبي – 42.

8- زد – 41.

9- سيراميكا كليوباترا – 41.

10- الاتحاد السكندري – 38.

11- طلائع الجيش – 35.

12- البنك الأهلي – 33.

13- الجونة – 32.

14- الإسماعيلي – 31.

15- فاركو – 29.

16- بلدية المحلة – 24.

17- المقاولون العرب – 20.

18- الداخلية – 19.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 13 هدفا

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف

6_ وسام أبو على، الاهلى، 10 أهداف.

7- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 9.