شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الداخلية 2 - 1 ويقتحم المربع الذهبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

سجل يوسف أوباما هدف التقدم لفريقه فى شباك الداخلية، بعد ضغط من عمر جابر على حارس مرمى الداخلية رمضان مصطفى لينجح فى استخلاص الكرة ويرسلها لأوباما ليسجل منها هدف التقدم فى الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 55 نجح يوسف أوباما فى تسجيل هدف الزمالك الثانى ليوسع الفارق ويصعب مهمة الداخلية، وفى الدقيقة 65 سجل إيهاب سمير هدف تقليص الفارق للداخلية من ركلة جزاء.

بعدها أجرى جوزيه جوميز تبديلان بخروج يوسف أوباما وعبد الله السعيد ودخول ناصر منسى ومحمد أشرف روقا، ثم دخل محمود شيكابالا بدلاً من مهاب ياسر فى الدقيقة 78.

بهذه النتيجة يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

فيما تأكد هبوط الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

فيما ضم تشكيل الداخلية كلاً من: حراسة المرمى: رمضان مصطفى، خط الدفاع : محمود منصور - عبد الرحمن صميدة - معاذ الحناوي - فانوم ألفريد، خط الوسط: محمود حسونة - كليتشي شيميزين - أدهم حامد - شريف دابو - إسلام عبد النعيم، خط الهجوم : يوسف تونجي.