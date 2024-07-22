شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما أفضل لاعب فى مواجهة الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد يوسف أوباما لاعب الزمالك، جائزة أفضل لاعب فى مواجهة الداخلية، التى أقيمت مساء اليوم، الأحد على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1.

يوسف أوباما سجل هدفى فوز الزمالك فى الدقيقتين 19 و55، ليحصد جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

بهذه النتيجة يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

فيما تأكد هبوط الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.