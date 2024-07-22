شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم شطة: الأهلى صاحب فضل وخير علىّ.. ونسيت أنى سودانى منذ قدومى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

استعاد عبد المنعم حسين "شطة" نجم نادي الأهلي السابق، ذكرياته مع كرة القدم في فترة لعبه في الكتيبة الحمراء، منذ قدومه إلى مصر من أجل إتمام الدراسة في أكتوبر من العام 1973.

وقال شطة، في مداخلة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي: "انضممت للأهلي وقت تولي المجري ناندور هيديكوتي تدريب الأحمر، وأُعجب المدير آنذاك بقدراتي، وقال لي وقتها إنى قصير القامة وضعيف البنيان، ولكن الراحل محمود الجوهري تدخل وقتها وكان مساعد المدرب المجري، وقال له أنني سأكون لاعب مميز".

وأضاف شطة: "كنت محظوظا خلال فترة لعبي بصفوف الأهلي، كنت أمثل المارد الأحمر وسط جيل ذهبي ضم حسن حمدي ومحمود الخطيب، ومصطفى عبده وغيرهم من كبار النجوم، وما زلنا حتى الآن أصدقاء، والأهلي صاحب فضل وخير عليا وعلى كثير من اللاعبين".

وتابع لاعب الأهلي السابق: "عشقي لمصر بدأ قبل قدومي إلى هنا ومنذ أن آتيت إلى هنا، تعلقت بمصر وشعبها الذي أعشقه.. وهناك العديد لا يعرفون جنسيتي، ونسيت أني سوداني منذ قدومي مصر، أنا مُتعلق بكل شوارع مصر وكذلك الأهلي، ولم أغب يومًا عن جدران النادي منذ وصلت هنا".