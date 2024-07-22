شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، منها: الزمالك يقتحم المربع الذهبي والداخلية أول الهابطين رسمياً.. حادث سيارة لمحمود الونش.

الزمالك يهزم الداخلية 2 - 1 ويقتحم المربع الذهبى.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

رسميا.. تأكد هبوط الداخلية إلى دورى المحترفين بعد الهزيمة من الزمالك 1 / 2

تأكد هبوط فريق الداخلية إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، عقب خسارته من الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كولر يختار 21 لاعبا لمواجهة بيراميدز ويستبعد نيدفيد

اختار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي 21 لاعبا في قائمة فريقه التي ستدخل معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

محمود الونش يتعرض لحادث سير.. فيديو

تعرض محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحادث سير، حيث نشر اللاعب مقطع فيديو عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، لسيارته بعد تعرضه لحادث، معلقًا عليه: "الحمد لله".

نادى الكهرباء يقرر إيقاف نشاط التجديف لحين انتهاء التحقيقات فى وفاة لاعب منتخب مصر

انتهى منذ قليل مجلس إدارة نادى الكهرباء بفرع الزمالك التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من اجتماعه الطارئ بخصوص حادث وفاة اللاعب محمد عمرو مصطفى ابراهيم بفرع نادى الكهرباء التجديف بالزمالك.

المصري يفرض التعادل على المقاولون 1/1 ويُعقد موقف الذئاب في البقاء بالممتاز

تعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري غداً

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عودة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لحماية العرين الأحمر في مباراة بيراميدز بالدوري، حيث حصل محمد الشناوى على راحة فى مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر، وشارك بدلا منه مصطفى شوبير.

كوكا يتماثل للشفاء ويقترب من المشاركة مع المنتخب الأولمبى أمام الدومينيكان

اقترب أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأولمبى، من اللحاق بمواجهة المنتخب الأولمبي أمام الدومينيكان المقرر لها الأربعاء المقبل، فى افتتاح مشوار الفراعنة بأولمبياد باريس.

سمير عثمان يقترب من خلافة بيريرا فى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية

اقترب سمير عثمان الحكم الدولى السابق من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلال الموسم المقبل خلفا للبرتغالى بيريرا الذى استقر الرأي داخل الجبلاية على رحيله بنهاية تعاقده في أغسطس المقبل.

بحضور جماهيري.. خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز غدا

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والأهلي باستاد الدفاع الدولي في الثامنة مساء غد الإثنين، ضمن الجولة الحادية والثلاثون بالدوري الممتاز.

كولر يعيد ثنائية محمد عبد المنعم ورامى ربيعة لدفاع الأهلى أمام بيراميدز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على عودة ثنائية محمد عبد المنعم ورامى ربيعة لاعبى الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر في مباراة بيراميدز بالدوري.

المصري يكشف لليوم السابع حقيقة فسخ عقد الجزائرى غيلاس قناوى

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة فسخ الجزائري غيلاس قناوي تعاقده مع الفريق البورسعيدي من طرف واحد، وانضمامه لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، في ظل تواجد اللاعب حالياً بالجزائر.

حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. وأفشة "الورقة الرابحة"

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إعادة حسين الشحات للتشكيل الأساسى في مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري، فيما يجلس محمد مجدى أفشة على دكة البدلاء للاستعانة به فى الشوط الثانى، وفقاً لمجريات اللقاء.