شكرا لقرائتكم خبر عن زد أف سى يهزم إنبى برباعية مقابل هدف فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق زد أف سى فوزا كبيرا على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

تقدم زد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 17، وأضاف عبد الرحمن البانونى الهدف الثانى في الدقيقة 39، وسجل شادى حسين الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفى الشوط الثانى أحرز على فوزى هدف تقليص الفارق لإنبى في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، وفى الدقيقة 63 يحرز شادى حسين الهدف الثانى له والرابع لزد، يرفع بها الفريق رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند 42 في المركز التاسع.

تشكيل زد

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: محمد إسماعيل- إسلام عبدالله- مصطفى العش- على جمال.

خط الوسط: أحمد الصغيري- بيتر موتوموسي- ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو- البانوبي- شادي حسين.



تشكيل إنبي

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة- أحمد كالوشا- محمد حامد- على فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار- أحمد العجوز- مودي ناصر.

الهجوم: مصطفى شكشك- أحمد نادر- أحمد أمين أوفا.