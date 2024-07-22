شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول معسكر لمنتخب الكرة النسائية تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدًا الإثنين أول معسكر لمنتخب مصر للسيدات تحت 17 عاما والذي يقوده مصطفى منير المدير الفني، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية لدول شمال أفريقيا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

عقدت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة جلسة خلال الساعات الماضية لتطوير ملف الكرة النسائية.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات كلًا من:

مصطفى منير- مدير فني

نشوى شرابي - مدرب عام

باسم خيرت - مدرب حراس

إيمان كمال - طبيبة

ميريت مونيس - علاج طبيعي

سونيا سيد - إداري

محمد خاطر - معد بدني

شريف نعيم - مسئول مهمات.

في سياق مغاير، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع بعض الضوابط منعاً لتكرار أزمة مباراة نادي كاظمة الكويتي مع تليفونات بني سويف، بعدما تعرض النادي الكويتي للخداع وَتبين أنه واجه فريقا من الهواة بدلا من التليفونات.

وقرر المجلس عدم السماح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية، سواء منتخبات أو أندية، دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة للمباراة حفاظا على حقوق النادي الكويتي ولعدم تكرار هذا الموقف.