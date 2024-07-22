شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 131 يوما.. شيكابالا يعود للمشاركة مع الزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد الرزاق شيكابالا للمشاركة مع الزمالك بعد غياب طويل؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية، حيث شارك شيكابالا فى مواجهة الداخلية التى أقيمت مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1.

شيكابالا عاد للمشاركة مع الزمالك بعد غياب استمر 131 يومًا، حيث كانت آخر مواجهة يشارك فيها اللاعب مع فريقه أمام الجونة فى الأسبوع الـ15، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 -2، وأقيمت تلك المباراة فى 12 مارس 2024.

شيكابالا تعرض للإصابة فى العضلة الأمامية أثناء مشاركته فى تدريب فريقه التى أقيمت يوم 26 أبريل 2024، استعدادًا لمواجهة دريمز الغانى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ومن بعدها خضع اللاعب للعلاج.

وبمشاركة شيكابالا فى مواجهة الداخلية أصبح مشاركًا فى 20 مباراة مع الزمالك خلال هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع مثلها.