شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يتعرض لحادث سير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحادث سير، حيث نشر اللاعب مقطع فيديو عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، لسيارته بعد تعرضه لحادث، معلقًا عليه: "الحمد لله".

ويستعيد الزمالك خدمات المدافع محمود حمدى الونش فى مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، المقرر لها 27 سبتمبر بالسعودية، بعد انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها.

ويواصل محمود الونش، فى الوقت الحالى، الخضوع للبرنامج التأهيلى المحدد له بعد إجراء عملية الرباط الصيبى، التي تعرض لها في فبراير الماضى، وشارك اللاعب فى أجزاء من تدريب الكرة، حتى يصبح جاهزًا لمواجهة الأهلى فى السوبر.

ورغم جاهزية الونش للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى والعودة للمشاركة فى المباريات، إلا أن الجهاز الفنى والطبى يفضلان استمرار تأهيل اللاعب لأطول فترة ممكنة حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى، خاصة أن الونش سبق وخضع لجراحة الرباط الصليبي من قبل.