شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 ثلاث مباريات في الجولة الـ31 لدورى نايل، وأسفرت عن النتائج التالية تعادل المصرى البورسعيدى مع المقاولون العرب بهدف لمثله، كما فاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف، ليتأكد هبوط الأخير للقسم الثانى، بينما حقق زد أف سى فوزا كبيرا على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدف.