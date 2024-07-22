شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى على رأس 8 غيابات عن الإسماعيلى أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد نادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 8 لاعبين أمام الجونة فى المباراة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، الإثنين، باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

ويغيب عن الإسماعيلى أمام الجونة كل من: الحارس محمد فوزى لعدم الجاهزية بشكل كامل، حمدى النقاز للإيقاف، على الملوانى وحاتم سكر للاستبعاد الفنى بالإضافة إلى محمد حسن وأحمد محسن ومحمد هاشم وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.



وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة كالتالى:-



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: باسم مرسى، نادر فرج، خالد النبريصى



وشهدت القائمة عودة الحارس أحمد عادل عبد المنعم بعد التعافى من الإصابة، كما عاد باسم مرسى وعبد الرحمن الدح، بالإضافة إلى تواجد عمر القط ومحمد خطارى من الناشئين.