شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة لإسماعيلى والجونة.. وأمين عمر للقاء مودرن وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم مباراة الإسماعيلي والجونة، المقرر لها غدًا ضمن مواجهات الجولة الـ31 للدوري المصري "دوري نايل" إلى الحكم عبد العزيز السيد يعاونه أحمد لطفى وعماد العقاد وإبراهيم محجوب، ومحمد عادل حكم فيديو، ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير أمين عمر مباراة مودرن سبورت وسموحة يعاونه أحمد حسام طه وخالد حسين ومحمد الغازي ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الجونة، والمقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، الإثنين، باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وشهدت القائمة عودة الحارس أحمد عادل عبد المنعم بعد التعافى من الإصابة، كما عاد باسم مرسى وعبد الرحمن الدح، بالإضافة إلى تواجد عمر القط ومحمد خطارى من الناشئين.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: باسم مرسى، نادر فرج، خالد النبريصى.

وتعد مباراة الإثنين المقبل الثامنة عشرة تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلى 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.