شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلى.. وعبد القادر يؤدى تدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، الذي يخضع له تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الفريق.

من جانبه أكد طبيب الفريق أن معلول اجتاز المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي بنجاح، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

وأشار جاب الله إلى أن معلول بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، وفق البرنامج المحدد له من بعد الجراحة.

وأوضح أن حالة معلول في تحسن مستمر، وبدأ تدريبات علاجية وتأهيلًا في الجيم بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية.

يذكر أن معلول قد تعرض للإصابة في وتر أكيلس أثناء مشاركته في دوري الأبطال مع الأهلي في الموسم المنقضي.

قال الدكتور أحمد جاب الله إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق بدأ تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح جاب الله أن عبد القادر بدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب في تحسن مستمر ويؤدي تدريبات بدنية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء غد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.