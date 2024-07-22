شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى نايل بعد مباريات اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ الكونغولى فاينسيلى مابيلى مهاجم بيراميدز على صدارة هدافى دورى نايل برصيد 14 هدفا بعد المباريات التي أقيمت اليوم، وأسفرت عن تعادل المصرى البورسعيدى مع المقاولون العرب بهدف لمثله، كما فاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف ليتأكد هبوط الأخير للقسم الثانى، بينما حقق زد أف سى فوزا كبيرا على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويأتى حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة فى المركز الثانى برصيد 12 نقطة، وصديق أوجولا مهاجم سيراميكا فى المركز الثالث برصيد 11 هدفا، ثم ياو أنور مهاجم البنك الأهلى فى المركز الرابع برصيد 11 هدفا، ويأتى ترتيب الهدافين على النحو التالى : -