شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 7 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، منها: الزمالك يقتحم المربع الذهبي والداخلية يهبط رسميًا.. نادى الكهرباء يقرر إيقاف نشاط التجديف لحين انتهاء التحقيقات فى وفاة لاعب منتخب مصر.

الزمالك يهزم الداخلية 2- 1 ويقتحم المربع الذهبى.. فيديو

حقق فريق الزمالك ألفوز على الداخلية بنتيجة 2- 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، فى الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

رسميا.. تأكد هبوط الداخلية إلى دورى المحترفين بعد الهزيمة من الزمالك 1 / 2

تأكد هبوط فريق الداخلية إلى دورى المحترفين فى الموسم المقبل، عقب خسارته من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

كولر يختار 21 لاعبا لمواجهة بيراميدز ويستبعد نيدفيد

اختار مارسيل كولر المدير ألفنى لفريق الأهلى 21 لاعبا فى قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

محمود الونش يتعرض لحادث سير.. فيديو

تعرض محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحادث سير، حيث نشر اللاعب مقطع فيديو عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، لسيارته بعد تعرضه لحادث، معلقًا عليه: "الحمد لله".

نادى الكهرباء يقرر إيقاف نشاط التجديف لحين انتهاء التحقيقات فى وفاة لاعب منتخب مصر

انتهى منذ قليل مجلس إدارة نادى الكهرباء بفرع الزمالك التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من اجتماعه الطارئ بخصوص حادث وفاة اللاعب محمد عمرو مصطفى ابراهيم بفرع نادى الكهرباء التجديف بالزمالك.

المصرى يفرض التعادل على المقأولون 1/1 ويُعقد موقف الذئاب فى البقاء بالممتاز

تعادل المصرى مع المقأولون العرب بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بحضور جماهيري.. خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلى وبيراميدز غدا

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والأهلى باستاد الدفاع الدولى فى الثامنة مساء غد الإثنين، ضمن الجولة الحادية والثلاثون بالدورى الممتاز.