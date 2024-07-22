شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد خدمات مهاب ياسر فى مواجهة بيراميدز للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب مهاب ياسر، عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري للإيقاف، لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل مهاب ياسر على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم أمام الداخلية، وسبق أن حصل على بطاقتين صفراوين مع فريقه السابق قبل الانتقال للزمالك في يناير.

كما سيغيب حمزة المثلوثي مدافع الأبيض عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم أمام الداخلية، وسبق أن حصل من قبل على بطاقتين صفراوين أمام بيراميدز وانبي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

فيما تأكد هبوط الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.