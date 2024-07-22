شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة.. عودة أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الجونة، والمقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، الإثنين، باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وشهدت القائمة عودة الحارس أحمد عادل عبد المنعم بعد التعافى من الإصابة، كما عاد باسم مرسى وعبد الرحمن الدح، بالإضافة إلى تواجد عمر القط ومحمد خطارى من الناشئين.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: باسم مرسى، نادر فرج، خالد النبريصى.

وتعد مباراة الإثنين المقبل الثامنة عشرة تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلى 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.