شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والداخلية لعدم حضور الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مراقب مباراة الزمالك والداخلية التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، إلغاء المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك وعيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية لعدم حضور الصحفيين، وقام مراقب المباراة بإخطار مسؤولي الناديين بإلغاء المؤتمر الصحفي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

فيما تأكد هبوط الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.