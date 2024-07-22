شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب سمير يسجل هدف تقليص الفارق مع الزمالك من ركلة جزاء.. والنتيجة 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إيهاب سمير لاعب الداخلية هدف تقليص الفارق مع الزمالك من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2 - 1 فى الدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل الداخلية كلاً من.. حراسة المرمى: رمضان مصطفى، خط الدفاع : محمود منصور - عبد الرحمن صميدة - معاذ الحناوي - فانوم ألفريد، خط الوسط: محمود حسونة - كليتشي شيميزين -أدهم حامد - شريف دابو - إسلام عبد النعيم، خط الهجوم : يوسف تونجي.

ويحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 39.