شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: قد لا نتعاقد مع صفقات وقائمة الزمالك الحالية مستمرة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، أن قائمة الزمالك الحالية مستمرة فى الموسم المقبل، وقد لا نتعاقد مع صفقات جديدة فى الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الأمر الأهم فى الوقت الحالى هو حل مشاكل اللاعبين الحاليين قبل المشاركة فى بطولات الموسم الجديد.

وقال جوزيه جوميز فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "أفضل ما حدث أننا حصلنا على النقاط الثلاثة وتحقيق الفوز أمام الداخلية؛ بالإضافة إلى عودة شيكابالا والحصول على بعض الدقائق".

وأضاف: "من المفترض أن نخلق فرص أكثر ونسجل أهداف أكتر ولكن لم يحصل ذلك، وفى نهاية الموسم صعب جدا أنه يخلق دوافع للاعبين فى هذا التوقيت وهذا يعتبر مباراة من المباريات الصيفية التى لا يكون فيها الأداء جيد".

وتابع: "عن مباراة بيراميدز، بيراميدز لديه قائمة قوية جدا ولاعبون يمتلكون قدرات فنية عالية وحلولا فنية عالية ولكن سنجهز للمباراة وهى مهمة لنا".

واختتم جوميز تصريحاته قائلا: "أتابع كل الكلام المنتشر على السوشيال باهتمامنا بشراء بعض اللاعبين وهذا غير صحيح، ونحن نحضر للمستقبل والميركاتو ولكن قائمة اللاعبين الحاليين هم المستمرون فى الموسم المقبل، ومن الممكن أن لن نتعاقد مع لاعبين جدد".

وحقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.