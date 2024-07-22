الامارات | الشارقة يفوز على الغرافة القطري وديا في معسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الشارقة على الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال تجربته الودية الثانية التي خاضها خلال معسكره الخارجي الحالي في النمسا، ويستمر حتى الثالث من الشهر المقبل في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد، علما أن الفريق كان قد استهل مبارياته الودية أمام فريق أس كي لايسن التشيكي.

سجل أهداف الشارقة البرازيلي كايو لوكاس والتونسي فراس بالعربي ولوان بيريرا وسجل هدفي الغرافة ياسين براهيمي وسيدو سانو.