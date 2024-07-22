الامارات | مغامرة مثيرة للاعبي شباب الأهلي في النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي مغامرة مثيرة بالقوارب، خلال معسكره الجاري في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

ونشر شباب الأهلي مقطع فيديو ومجموعة من الصور على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أثناء خوض الجهاز الفني واللاعبين يوماً ترفيهياً بعيداً عن التدريبات، بالذهاب إلى رحلة مثيرة، وأبدى اللاعبون سعادتهم بالرحلة الاستثنائية.

في المقابل، يواصل الجهاز الفني إعادة ترتيب أوراق الفريق خلال المعسكر الخارجي، تحضيراً للموسم الجديد، من خلال إبرام تعاقدات مع لاعبين، وإنهاء الارتباط مع آخرين، للوقوف على القائمة النهائية.

وأبرم «فرسان دبي» حتى الآن صفقتين بالتعاقد مع الأرجنتيني غاستون سواريز، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع بني ياس، إذ يملك اللاعب خبرة جيدة في دوري أدنوك للمحترفين إلى جانب قوته البدنية في الوسط، بينما تعاقد شباب الأهلي مع المدافع الغيني عمر كيتا قادماً من نادي الإمارات، على أن يتم قيده في فئة المقيمين، وقدم اللاعب مستويات جيدة خلال الموسم الماضي مع «الصقور».

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن شباب الأهلي مستمر في مفاوضاته للحصول على خدمات لاعب خط الوسط المهاجم أوغستين مارتياني، بحسب قناة «تي واي سي» الأرجنتينية.

وقضى مارتياني موسم 2023-2024 الماضي مُعاراً إلى ساليرنيتانا الإيطالي من سان لورينزو الأرجنتيني، وعلى الرغم من أنه لم يستطع إنقاذ ساليرنيتانا من الهبوط، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قدّم أداءً طيباً، وبات مطمعاً لوصيف الدوري الموسم الماضي منافس بوكا جونيورز، عملاق الكرة الأرجنتينية.

وذكرت «تي واي سي» أن بوكا جونيورز قدّم عرضاً تبلغ قيمته 2.8 مليون يورو نظير حصوله على 80% من عقد صاحب القميص (رقم 7)، مشيرة إلى أن سان لورينزو رفض العرض بعد دخول شباب الأهلي على خط المفاوضات، وإبدائه الرغبة في ضم مارتياني.

وأكدت «تي واي سي» أن المفاوضات متوقفة حالياً بين بوكا جونيورز وسان لورينزو، بعدما تيقن المسؤولون في الأخير بأن شباب الأهلي سيقدم عرضاً مادياً أكبر.

ويجيد مارتياني اللعب في مركز الجناح الأيسر إلى جانب لاعب خط الوسط المهاجم، كما يتميز بقدرته على الركض بالكرة، والتسديد من بعيد.

على صعيد متصل، يواصل شباب الأهلي تدريباته اليومية في النمسا، بعدما خاض تجربتين وديتين، حيث فاز في مباراته الودية الأولى الأسبوع الماضي على «إس كيه جابينغ» النمساوي بتسعة أهداف نظيفة، حيث سجل أهداف «فرسان دبي» كل من برينو ومؤنس دبور (لكل منهما هاتريك)، وأضاف حارب عبدالله هدفين، وأحرز كوان هدفاً، بينما خسر أمام كارباغ بطل الدوري الأذربيجاني بخمسة أهداف مقابل هدفين، ومن المقرر استمرار معسكر شباب الأهلي حتى 25 يوليو الجاري، حيث يعود الفريق إلى دبي، قبل السفر إلى إيران للقاء مضيفه سابهان في الدور الأول من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

. شباب الأهلي فاز على فريق نمساوي وخسر من بطل الدوري الأذربيجاني ودياً.