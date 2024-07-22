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الداخلية أول الهابطين من الدوري بالخسارة أمام الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد السلام ضمن منافسات مسابقة الممتاز.

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وسجل ثنائية الفارس الأبيض يوسف أوباما في الدقيقتين 19، 55 من عمر المباراة، فيما جاء هدف الداخلية الوحيد عن طريق إيهاب سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يقع الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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