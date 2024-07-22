الداخلية أول الهابطين من الدوري بالخسارة أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وسجل ثنائية الفارس الأبيض يوسف أوباما في الدقيقتين 19، 55 من عمر المباراة، فيما جاء هدف الداخلية الوحيد عن طريق إيهاب سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يقع الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.