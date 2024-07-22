أوباما رجل مباراة الزمالك والداخلية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حصد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء اليوم الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

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وتسلم يوسف أوباما الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يقع الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.