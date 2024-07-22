مدرب غينيا بيساو : منتخب مصر الأقرب للتأهل إلى المونديال عن مجموعته بالتصفيات

ياسر رشاد - القاهرة - علق لويس بوا مورتي ، المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو ، على المنافسة مع المنتخب الوطني في مجموعة التأهل إلى مونديال ٢٠٢٦.
وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد..
- المنافسة مع مصر في تصفيات كأس العالم؟ كانت المواجهة أمام مصر جيدة خاصة من جانبنا.
- منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين كبار وأدينا مباراة كبيرة أمام مصر وكانت النتيجة عادلة في النهاية.
- منتخب مصر حسم بطاقة التأهل لكأس العالم؟ منتخب مصر المرشح الأبرز الذي قد يمثل إفريقيا في كأس العالم عن تلك المجموعة.. منتخب مصر قوي وتأهله إلى كأس العالم طبيعي.
- الجميع يعرف أن محمد صلاح لاعب كبير، ونحاول التركيز معه بشكل خاص عند مواجهته.
- أرحب بالتواجد في مصر بكل تأكيد، سواء كمدرب لمنتخب وطني أو فريق كبير في مصر.
- الفرق الكبرى في مصر؟ لديكم الأهلي وبيراميدز والزمالك.
- تحدثت مع حسام حسن من قبل، وهو يسير بخطى ثابتة مع منتخب مصر، ويؤدي بثبات في المباريات الرسمية وأتوقع له المزيد من الانتصارات مع مصر وسيصل إلى أعلى مستوى بمصر.