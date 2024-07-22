مدرب غينيا بيساو : منتخب مصر الأقرب للتأهل إلى المونديال عن مجموعته بالتصفيات

ياسر رشاد - القاهرة - علق لويس بوا مورتي ، المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو ، على المنافسة مع المنتخب الوطني في مجموعة التأهل إلى مونديال ٢٠٢٦.

وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد..

- المنافسة مع مصر في تصفيات كأس العالم؟ كانت المواجهة أمام مصر جيدة خاصة من جانبنا.

- منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين كبار وأدينا مباراة كبيرة أمام مصر وكانت النتيجة عادلة في النهاية.

- منتخب مصر حسم بطاقة التأهل لكأس العالم؟ منتخب مصر المرشح الأبرز الذي قد يمثل إفريقيا في كأس العالم عن تلك المجموعة.. منتخب مصر قوي وتأهله إلى كأس العالم طبيعي.

- الجميع يعرف أن محمد صلاح لاعب كبير، ونحاول التركيز معه بشكل خاص عند مواجهته.

- أرحب بالتواجد في مصر بكل تأكيد، سواء كمدرب لمنتخب وطني أو فريق كبير في مصر.

- الفرق الكبرى في مصر؟ لديكم الأهلي وبيراميدز والزمالك.

- تحدثت مع حسام حسن من قبل، وهو يسير بخطى ثابتة مع منتخب مصر، ويؤدي بثبات في المباريات الرسمية وأتوقع له المزيد من الانتصارات مع مصر وسيصل إلى أعلى مستوى بمصر.