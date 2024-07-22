زد يضرب إنبي برباعية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق زد إف سي فوزاً كبيراً على نظيره إنبي برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح مصطفى زيكو التهديف لصالح زد في الدقيقة 16، وأضاف عبد الرحمن البانوني الهدف الثاني في الدقيقة 41 وسجل شادي حسين الهدف الثالث والرابع في الدقيقة 43، 63.

بينما أحرز علي فوزي هدف فريق إنبي الوحيد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتقدم فريق زد إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة جمعها من 28 مباراة، بينما يهبط الفريق البترولي إلى المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة ويتوقف رصيده عند النقطة 42 جمعها من 30 مباراة.

الداخلية يهبط رسمياً

فاز فريق الزمالك على نظيره الداخلية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يهبط رسميا فريق الداخلية لدوري المحترفين في الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة ويتبقى للفريق 3 مباريات فقط حال الفوز بها جميعا سيهبط أيضا دون النظر لباقي النتائج.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.