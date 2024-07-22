منتخب فلسطين يستعد لتصفيات كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، معسكر منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في إطار استعدادات الفدائي لخوض المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد الرجوب على أهمية المرحلة الحالية، حيث سيواجه منتخب فلسطين نظيره الكوري الجنوبي في أولى مباريات هذه المرحلة يوم 5 سبتمبر المقبل، فيما سيستقبل الفدائي نظيره الأردني يوم 10 سبتمبر.

ووقع منتخب فلسطين في المجموعة الثانية من الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأسفرت قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عن تواجد فلسطين رفقة عمان والأردن والعراق وكوريا الجنوبية والكويت.

ببلوغ منتخب فلسطين الدور الثالث من التصفيات المزدوجة لأول مرة في تاريخه، ضمن الفدائي مشاركته في كأس آسيا للمرة الرابعة تواليا.

بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

تلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الخميس الماضي رسالة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعلمه بقرار الفيفا تأجيل تسليم مجلس إدارة الاتحاد الدولي، الرأي القانوني المستقل في الطلب الذي تم تقديمه من الاتحاد الفلسطيني في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم الرابع والسبعين والذي عقد في 17 من شهر مايو المنصرم، إلى موعد لا يتجاوز 31 من شهر أغسطس المقبل بدلا من الـ20 من الشهر الجاري.

وكان قد تقرر خلال اجتماع الجمعية العامة إحالة مطالب الاتحاد الفلسطيني لاستشارة قانونية مستقلة لتقديم الرأي القانوني في تلك الطلبات، على أن يقدم المستشارون المستقلون رأيهم القانوني قبل العشرين من الشهر الجاري إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لاتخاذ قرار.

وأشار الاتحاد الدولي في رسالته إلى أنه وبسبب تمديد موعد تسليم البيانات القانونية من الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم، والذي تم بطلب منفصل من كلا الاتحادين، وبسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت من قبل المستشارين المعنيين لدراسة المواقف القانونية المقدمة من كلا الاتحادين، فقد تقرر تأجيل تسليم الرأي القانوني إلى مجلس الفيفا حتى موعد لا يتجاوز نهاية شهر أغسطس المقبل.

هذا ولم تشر رسالة الفيفا إلى الآلية التي سيتم فيها التعامل مع الرأي القانوني المستقل من قبل المجلس عندما يتم عرضه عليه، علما بأن الاتحاد الفلسطيني قد سبق وخاطب الاتحاد الدولي أكثر من مرة طالباً إيضاحات بشأن ذلك.