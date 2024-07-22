المنظمة الدولية لسباقات الفورميلا وان ترفص معاقبة فيرستابين وهاميلتون

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت المنظمة الدولية لسباقات الفورميلا وان اتخاذ اي قرار بمعاقبة ايا من الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول او بطل العالم السابق لويس هاميلتون سائق مرسيدس على خلفية اصطدامهما قبل نهاية سباق جائزة المجر الكبرى مساء الاحد .

وكان الثنائي ماكس فيرستابين و لويس هاميلتون قد اصطدما سويا خلال صراعهما لاحراز المركز الثالث في جائزة المجر الكبرى عندما حاول ماكس فيرستابين تخطي لويس هاميلتون عند المنحنى الاول لحلبة المجر الا ان السائقين اصطدما مما أدى الى خروج فيرستابين عن مسار السباق و انفراد هاميلتون بالمركز الثالث بينما تراجع فيرستابين إلى المركز الخامس بعدما عاد سائق فيراري شارل ليكلير إلى المركز الرابع .

المنظمة الدولية لسباقات الفورميلا وان أكدت انه بعد متابعة حادث التصادم وتحليل تحركات كل من ماكس فيرستابين و لويس هاميلتون تأكدت ان كلا السائقين لم يرتكبا اي مخالفة وقادا سيارتهما وفقا للقواعد المتبعة في سباقات الفورميلا وان .

من جانبه أكد لويس هاميلتون ان التصادم كان عاديا نتيجة التنافس على حلبة السباق ناديا ان يكون قد استخدم الفرامل بسيارته بشكل غير قانوني اما الهولندي ماكس فيرستابين فقد ايدى استيائه الشديد من قرار الفيا مؤكدا ان المحادثات خطئا واضحا من لويس هاميلتون وان الكل سبق ووجه له اللوم خلال جائزة النمسا الكبرى لأمر مشابه و تم معاقبته لكن لا يعرف سببا لعدم اتخاذ قرارا في اتجاه لويس هاميلتون .

يذكر ان لويس هاميلتون حقق انجاز تاريخيا بعد احرازه المركز الثالث في جائزة المجر كونه السباق رقم ٢٠٠ في تاريخه الذي يصعد فيه إلى منصة التتويج ضمن السائقين الثلاث الأوائل في سباقات الفورميلا وان.