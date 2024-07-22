المثلوثى يغيب عن لقاء الزمالك وبيراميدز..تعرف على السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب حمزة المثلوثي مدافع الأبيض عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم أمام الداخلية، وسبق حصل من قبل على بطاقتين صفراوين أمام بيراميدز وانبي.

وفي نفس الوقت يغيب مهاب ياسر، عن المباراة المقبلة للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم أمام الداخلية، و سبق وحصل على بطاقتين صفراوين مع فريقه السابق قبل الانتقال للزمالك في يناير.