جوتا يصل السعودية للمشاركة في كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أثار ديوجو جوتا نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل عند الجميع، بعد وصوله اليوم الأحد مدينة الرياض السعودية.

وحسم جوتا الجدل بعدما صرح بأنه جاء لزيارة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وحضور منافسات بطولات الأسبوع الثالث من الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي تحتضنه الرياض في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس.

ويعتبر النجم البرتغالي جوتا أحد المهتمين بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية كونه ممارس للألعاب الإلكترونية بشغف، وفي ذات الوقت أحد المستثمرين في نادي الرياضات الإلكترونية الشهير Galaxy Racer.

وقام جوتا خلال الجولة باستكشاف مرافق الحدث العالمي ومنها SEF أرينا، الصرح الفريد من نوعه والذي يُعد أكبر منطقة ألعاب ورياضات إلكترونية على الصعيد الدولي، والتي ستحتضن جميع البطولات على مدار 8 أسابيع.

جوتا في الرياض

جوتا في الرياض

وتحدث جوتا لوسائل الإعلام ووصف تجربته في الحدث العالمي بالمميزة، قائلًا: التواجد هنا في النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو تجربة مميزة بالفعل، التنظيم الذي شاهدته وحجم الحدث مبهر، وفاق توقعاتي، ولطالما آمنت بإمكانيات وتأثير الرياضات الإلكترونية، حتى قبل إنشاء فريقي الخاص، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية هو دليل على مدى تطور القطاع بشكل واضح.

وأخيرا قام جوتا بلقاء مجموعة من محترفي الرياضات الإلكترونية المشاركين في المنافسات، بالإضافة إلى مشاهدته لمواجهات مختلفة في بطولات Dota 2 Riyadh Masters و Counter Strike 2 و PUBG Mobile.