آرسنال يواصل دعم دفاعه ويسعى لضم نجم منتخب إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي أرسنال الأنجليزي محاولات دعم دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي أرسنال يرغب في ضم مدافع منتخب انجلترا ونادي كريستال بالاس مارك جويهي .

وكان مارك جويهي قد برز بشكل رائع مع منتخب انجلترا في بطولة يورو ٢٠٢٤ وكان احد أبرز - ان لم يكن الابرز - في صفوف منتخب الأسود الثلاث وبالتالي فأن هناك العديد من الاندية التي ترغب في ضمه من بينها أرسنال و ليفربول ومانشيستر يونايتد .

وقالت صحيفة الديلي ستار ان نادي كريستال بالاس لن يمانع في انتقال مارك جويهي إلى ايا من الاندية التي يرغب في الانتقال إليها لكنه حدد مقابلا ماديا وصل إلى ٧٠ مليون جنية استرليني للموافقة على انتقال الاعب الدولي .

واشارت صحيفة الديلي ستار إلى ان نادي أرسنال تقدم بعرض إلى كريستال بالاس لضم جويعي يشكل سداد مقابلا ماديا إلى جانب التنازل عن الاعب نيكيتا مهاجم المدفعجية والذي كان يرغب كريستال بالاس في ضمه في وقت سابق الا ان نيكيتا نفسه يرغب في الانتقال إلى نادي اوليمبيك مارسيليا الفرنسي الذي تقدم بعرض لضمه من نادي أرسنال خاصة وان نيكيتا بدأ مشواره الكروي في أكاديمية مارسيليا الكروية .

يذكر ان نادي أرسنال الأنجليزي اقترب من ضم المدافع الإيطالي الدولي ريكاردو كاليفيوري من نادي بولونيا الإيطالي بعدما تقدم بعرض يبلغ ٤٠ مليون جنية استرليني لضم الاعب وافق عليه بولونيا ولا يتبقى سوى إتمام الاتفاق على البنود الشخصية لتعاقد اللاعب .