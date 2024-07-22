رمضان السيد يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة بيراميدز ستكون قوية لكنها ستذهب فنيًا لصالح الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن المواجهة متكافئة بين الطرفين، لكن الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مصطفى فتحي في المباراة السابقة لم يظهر بشكل جيد مع أنه لاعب قادر على صناعة الفارق، ومدرب بيراميدز أخطأ بالدفع بكريم حافظ في الجبهة اليمنى، وبعد الدفع بـ الشيبي كانت الأمور أفضل بالنسبة له، لكن مصطفى طوال اللقاء لم يكن جيدًا".

وأضاف: "مدرب بيراميدز يعتمد على ثلاثي الوسط وليد الكرتي وبلاتي توريه ومهند لاشين، وهم الافضل في الفريق ولديهم لياقة المباريات وبالتالي هم الاجهز فنيًا.. واتوقع ان فاخري لاكاي سوف يستمر اساسيا ومن الصعب مشاركة رمضان صبحي لانه بعيد عن الملاعب منذ شهرين.. وقد يكون رمضان ورقة يدفع بها في أخر ربع ساعة".

وواصل: "الافضل للتشكيل في الأهلي مشاركة مصطفى شوبير وهو في فورمة فنية عالية، وكريم فؤاد خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وقد يشارك (ياسر إبراهيم) قد يشارك الأخير اساسيا في ظل سرعات فيستون مايلي، وفي الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، ولكن الفترة الأخيرة أرى أن مروان تراجع مستواه، ولو لعب إمام بجوار أفشة افضل من اجل السيطرة والاستحواذ، لكن الاقرب ان افشة سيكون على الدكة كورقة رابحة، وفي الهجوم حسين الشحات ووسام ابوعلي وطاهر محمد طاهر".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لديه ميول دفاعية وبالتالي سيعتمد عليه، وحسين الشحات من أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، ونصيحتي لمروان عطية أن يلعب الكرة للإمام، لان مهمته لا تتلخص في قطع الكرة فقط عليه مساندة الهجوم".

وأتم: "المباراة بين الأهلي وبيراميدز في صالح الفريق الأحمر بنسبة 60%، ومكسب الأهلي في المباراة السابقة سيجعل هناك ضغوط كبيرة على بيراميدز في مواجهة اليوم".