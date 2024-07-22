ياسر رشاد - القاهرة - اخلت جهات التحقيق ، سبيل 5 متهمين بالتعدي على نهاوند سري، مذيعة قناة النادي الأهلي، على خلفية اتهامها لهم بالتعدي عليها داخل مول مصر، بضمان محل إقامتهم.

اخلاء سبيل المتهمين بالتعدي علي مذيعة قناة النادي الأهلي في مول مصر

وأوضح شاهد العيان ؛ أن المذيعة المجني عليها تدخلت ودافعت عن شاب، لتتحول المشاجرة معها، واعتدى عليها السيدات، ووجعوا إليها شتائم بألفاظ خارجة، ثم هددوها بانتظارها بالجراج لاستكمال التعدي عليها.

وأشار إلى أن نهاوند سري، مذيعة الأهلي، لم تظن أنهم سينتظرونها، وفور خروجها من السينما ودخولها الجراج هشموا سيارتها، دون أي تدخل من أمن المول للدفاع عن المذيعة.

السيطرة علي حريق 10 أفدنة برسيم بالوادي الجديد

وفي سياق اخر ، سيطرت رجال الحماية المدنية ، على حريق نشب داخل أرض زراعية في 10 أفدنة برسيم بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد إخطارًا من النجدة، يفيد بارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد النيران والأدخنة من أرض زراعية بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمثلت الخسائر في احتراق 10 أفدنة من محصول البرسيم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.