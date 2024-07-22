اخبار الرياضه

خالد جلال: أوباما يتعرض للظلم ولا غنى عنه في تشكيل الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - دافع خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق، مشيدا بقدراته الفنية والبدنية مع الفارس الأبيض.
وقال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أوباما لاعبا أساسيا مع جميع مدربي الزمالك الذين تولوا قيادة الفريق سواء من الأجانب أو المصريين، وليس من المعقول أن يجامله جميع المدربين، مشددا على أنه لا غنى عنه في تشكيل الأبيض.
وأضاف جلال، أوباما يتميز بقدرته على أداء أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، وهذا لا يتوافر في الكثير من اللاعبين.
وأكد المدير الفني السابق للزمالك، تعرض أوباما للظلم في الكثير من الأوقات، خاصة بعدم انضمامه لمنتخب مصر في فترة سابقة، في الوقت الذي أشاد به الجميع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا