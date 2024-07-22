الزمالك يكشف حجم إصابة دونجا أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، خلال مباراة الداخلية التي أقيمت اليوم الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة أن دونجا تعرض لكدمة خفيفة في القدم، وبناءً عليه تم استبداله بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منعا لتفاقم الإصابة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

وفاز فريق الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 48 نقطة.