شبانة يهاجم لافيينا بسبب دعمه بيراميدز أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، أن نادي لافيينا أحد أندية دوري المحترفين، وجد أن هناك "زيطة" كثيرة في الكرة المصرية، فقرر السير على نفس الدرب، مشيرا إلى أن جماهير النادي طالما كثيرة لماذا لم تدعمه في مبارياته بدوري المحترفين.

وأعلن نادي لافيينا دعمه لفريق بيراميدز قبل مواجهته ضد الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه الأهلي في المباراة التي تجمعهما غدا الإثنين في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

ودعم لافيينا نظيره بيراميدز خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بيان نادي لافيينا لدعم بيراميدز

يعلن نادي لافيينا دعمه الكامل لبيراميدز في مباراته القادمة أمام فريق الأهلي، يأتي هذا الدعم من خلال حشد وتشجيع جميع قطاعات نادي لافيينا من براعم للناشئين وأولياء الأمور، بهدف ترسيخ وتعزيز العلاقة القوية والمتميزة بين نادي لافيينا ونادي بيراميدز.

تعكس هذه العلاقة الوثيقة التاريخ المشترك بين الناديين، إذ أن مؤسس الناديين هو محمود الأسيوطي، الذي قام بتأسيس نادي الأسيوطي قبل أن يتحول إلى نادي بيراميدز بعد عملية الاستحواذ عليه، ليصبح أول استثمار أجنبي في كرة القدم المصرية، تسهم هذه الروح التعاونية والتاريخ المشترك في تعزيز الشراكة بين الناديين وتوسيع قاعدة دعمهما.

وأكد نادي لافيينا احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره العريقة، مشددا على أن هذا الدعم لنادي بيراميدز ينطلق من جذور النادي وارتباطه الوثيق بمؤسس نادي لافيينا.

كما يتمنى نادي لافيينا لنادي بيراميدز تحقيق أول بطولة في تاريخه وكتابة فصل جديد في سجله الرياضي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لافيينا خسر في مواجهة غزل المحلة بدوري المحترفين فأين كانوا جماهيره العريضة في هذه المباراة، واصدروا بيان يحمل "زيطة كبيرة"، ويقولون ان هناك تاريخ مشترك، مع انهم باعوا النادي منذ 3 او 4 سنوات".

وأضاف: "نهنئ نادي بيراميدز بهذا التعاون مع لافيينا، بس بكرة خمس تذاكر بس لنادي الأهلي في المقصورة، والأهلي عامل اجتماعات مكثفة عشان يحسموا موضوع خالد مرتجي، طبعا كلام صغير واتمنى ان نتوقف عن كلام الصغار وان يكون هناك التركيز في الملعب فقط".