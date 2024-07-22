خالد جلال: التأجيلات أضرت بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن كثرة المؤجلات أضرت بالدوري المصري خلال السنوات الأخيرة.

وقال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، كنت مديرا فنيا للأبيض وقت دوري كورونا، واستطلع رأينا في إمكانية استكمال الدوري من عدمه ورفض الجميع هذا المقترح فيما عدا ناديين فقط.

وأضاف، ما نعانيه حاليا من تلاحم مواسم نتيجة استكمال دوري كورونا الذي انتهي في وقت متأخر جدا من عام 2020.

وتابع، ليس من المنطقي أن نرى هذا الكم من المؤجلات في بطولة الدوري، وذلك على الرغم من قيد كل نادي 30 لاعبا ضمن قائمته.

وشدد جلال على أن زيادة عدد المقيدين بالقائمة من أجل توافر العناصر للفرق التي تتعدد مشاركتها، ولكن على الرغم من ذلك نفاجئ بمطالبتها تأجيل مبارياتها بسبب ضغط المباريات.