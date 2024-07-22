بعثة منتخب مصر للطائرة تصل إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة إلى مدينة باريس الفرنسية بعد انتهاء معسكرهم الذي أقيم خلال الفترة الماضية في بولندا.

وفضل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر توجه البعثة مباشرة الى فرنسا خوفا من تعرض اللاعبين للارهاق.

وسيبدأ منتخب الطائرة التحضير لدورة الألعاب الأولمبية إعتبارا من مساء اليوم الاثنين قبل إنطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وخاض المنتخب المصري للكرة الطائرة معسكرًا في بولندا تخلله بطولة ودية، حيث خسر المنتخب أمام ألمانيا بنتيجة “3-1“ كما خسر أمام بولندا بنتيجة “3-0“ وخسر أمام سلوفينيا بنتيجة “3-1“.

وشارك منتخب الطائرة أيضا في معسكر مغلق في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ثم اتجه إلى اليابان وشارك في مباراتين وديتين مع المنتخب الياباني، ثم شارك في بطولة كأس التحدي العالمي التي أقيمت في الصين وحقق المنتخب المصري المركز الثالث الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يطير المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد إلي فرنسا صباح الخميس المقبل لرئاسة البعثة بباريس.

وتضم قائمة المنتخب المصري للكرة الطائرة المشارك في الأولمبياد 13 لاعبًا بواقع 12 لاعبًا أساسيًا ولاعب واحد احتياطي وهم: “حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي“.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بجوار كلًا من: “البرازيل، إيطاليا، وبولندا“.

وجاءت مواعيد مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات كالتالي:-

- يوم 27 يوليو، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره بولندا في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت باريس.

- يوم 30 يوليو، يواجه المنتخب المصري نظيره إيطاليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت باريس.

- يوم 2 أغسطس، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت باريس.

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