جوميز يقرر إراحة الزمالك بعد الفوز على الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غداً الإثنين، بعد الفوز على الداخلية التي أقيمت اليوم الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يكشف حجم إصابة دونجا أمام الداخلية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، خلال مباراة الداخلية التي أقيمت اليوم الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة أن دونجا تعرض لكدمة خفيفة في القدم، وبناءً عليه تم استبداله بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منعا لتفاقم الإصابة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

وفاز فريق الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 48 نقطة.