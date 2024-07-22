خالد جلال يوجه نصيحه مهمه لمدرب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، نصيحه للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك مشيرا أن الدفع بالناشئين خلال الفترة الحالية أمر هام، ولكن لا بد وأن يتم ذلك بحساب.

وقال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، لست ضد فكرة الدفع بالناشئين، ففي مثل هذه الظروف يحصلون على فرصة تمثيل الفريق الأول.

وأضاف جلال، الدفع بالناشئين لا بد وأن يكون بحساب، بحيث لا يتم الدفع بهم مجموعة واحدة، مشددا على أنه يفضل الدفع بهم على فترات وسط اللاعبين الكبار لاكتساب الثقة والخبرات خلال تلك الفترة.