بعد أيام من بداية موسم الانتقالات .... جماهير استون فيلا تعيش الحلم

ياسر رشاد - القاهرة - لم تمر سوى ايام قليلة على بداية موسم الانتقالات الا انه يبدو أن نادي استون فيلا الانجليزي الذي يتأهب خلال الموسم المقبل للمشاركة الاولى في دوري أبطال أوربا بنظامه الجديد سيكون احد أبرز الاندية في موسم الانتقالات الصيفية الحالي من خلال التعاقد مع مجموعة من النجوم لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد .

تجديد التعاقد مع ايمري

بالقطع كانت أولى خطوات الاستقرار الفني هي تجديد التعاقد مع المدير الفني الأسباني اوناي ايمري الذي كان هو الملهم لانتصارات فريق ملعب فيلا بارك في الموسم الماضي واحتلاله المركز الرابع خاصة وان اوناي ايمري يملك خبرة رائعة على صعيد المنافسات الأوربية من خلال حصوله على خمسة القاب أوربية من قبل .

اوناي ايمري وضع خطته هذا الموسم من اجل الاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز وطلب التعاقد مع مجموعة من الصفقات الى جانب الابقاء على هداف الفريق أولي وايتكينز لتحقيق هذا الهدف إلى جانب الدخول بقوة في منافسات بطولة دوري أبطال أوربا.

ثمان وجوه جديدة تدخل ملعب فيلا بارك

كانت أولى صفقات استون فيلا في الموسم الحالي هي ضم مدافع تشيلسي والذي كان معارا لفريق بروسيا دورتموند الألماني يان ماتيسن والذي كان عنصرا اساسيا في فريق بروسيا دورتموند الذي بلغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوربا ونجح استون فيلا في ضمه من تشيلسي مقابل ٣٧.٥ مليون جنية استرليني .

لاعب اخر نجح استون فيلا في ضمه هو البلجيكي الدولي امادو اونانا مقابل ٥٠ مليون جنية استرليني وهي الصفقة التي نجح فيلا استون فيلا في التغلب على مانشيستر يونايتد والذي كان يرغب بشدة في ضم النجم البلجيكي القادم من نادي ايفرتون .

ومن الاعبين القادمين لملعب فيلا بارك ثنائي نادي يوفنتوس الإيطالي صامويل ايلينج جونيور و انزو بارينكيا ضمن صفقة انتقال البرازيلي دوجلاس لويز إلى السيدة العجوز .

ايضا يبدو استون فيلا في طريقه لضم روس باركلي من نادي لوتون تاون و مهاجم ايفرتون الشاب لويس دوبين بينما سيتم استعادة كل من جادين فيلوجين و كاميرون ارشر بعد اعارتهما الموسم الماضي.

الصفقة المنتظرة

وتعد صفقة ضم مهاجم أتلتيكو مدريد البرتغالي جواو فيليكس هي الصفقة التي تنتظرها جماهير استون فيلا على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه إتمام الصفقة منها رفض أتلتيكو مدريد مناقشة اي عروض لاستعادة الاعب وتحديد ٥٠ مليون جنية استرليني مقابلا لاتمام صفقة انتقاله لأي نادي يرغب في الانتقال اليه وعلى الرغم من تفضيل الاعب الاستمرار مع برشلونة الذي لعب له معارا في الموسم الماضي الا ان استون فيلا يبدو الفريق الاقدر على حسم الصفقة