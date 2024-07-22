الاتحاد السعودي يحسم 8 صفقات صيفية حتى الآن

نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في حسم 8 صفقات صيفية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

واستطاع الاتحاد السعودي أن يحسم 8 صفقات حتى الآن قبل بدء الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الذي سوف ينطلق في شهر أغسطس المقبل.

وتمكنت إدارة اتحاد جدة من شراء عقود أحمد الغامدي و سعد الموسى، بالإضافة إلى التعاقد مع حامد الغامدي على سبيل الإعارة لمدة عام.

كما تعاقدت مع حامد الشنقيطي في صفقة انتقال حر، والصفقة الأهم والأكبر هي التوقيع مع مدير فني جديد وهو لوران بلان ليقود دفة العميد في الموسم المقبل.

بالإضافة إلى الإعلان عن ضم المدافع معاذ فقيهي، ولاعب الوسط حسام عوار، فيما تم حسم صفقة موسى ديابي ويتبقى الإعلان الرسمي فقط.

وكان الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس برصيد 54 نقطة.