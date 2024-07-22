خبير تحكيمي يوضح الحالات الجدلية في مباراة الزمالك والداخلية بالدوري “خاص”

أوضح الحكم الدولي السابق ياسر محمود الحالات الجدلية في مباراة الزمالك والداخلية، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بمسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، على ستاد السلام.

وقال ياسر محمود الخبير التحكيمي في تصريحات خاصة لـ “كورة 365”: “الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 55 سليم و لا يوجد به شبهة تسلل”.

وتابع الحكم الدولي السابق ياسر محمود: “في الدقيقة 62 لا يوجد ركلة جزاء لصالح فريق الداخليه لأن أحمد مجدى لاعب الزمالك لعب الكرة”.

وأشار إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الداخلية ضد الزمالك في الدقيقة 63 صحيحة، ولم تكن اللعبة تستدعي الانذار”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ أحداث في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة.