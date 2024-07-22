الزمالك يغري صفقة الاهلي المحتملة بمبلغ خرافي

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة الاهلي المنتظرة بعد دخول الزمالك في المفاوضات من أجل خطفها.

وأكد هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “+90” المذاع عبر قناة النهار، أن مسئولو الزمالك قد عقدوا جلسة مع عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للتفاوض حول ضمه.

وأشار إلى أن الجلسة شهدت حضور بعض الوسطاء وعضوي نادي الزمالك الذين طالبوا اللاعب بالتوقيع خلال الجلسة.

وأكد أن مسئولو الزمالك عرضوا على عمر الساعي مبلغًا ضخمًا في شنطة والتي احتوت على 2 مليون جنيه للتوقيع أثناء الجلسة خارج العقد كنوع من الهدية، على أن يتم إنهاء الأمور مع الدراويش.

وشدد على أن الساعي رحب بالانضمام إلى صفوف الزمالك أثناء الجلسة إلا أنه رفض التوقيع وطالب بالعودة إلى ناديه وحسم الصفقة معهم.

يأتي ذلك في ظل امتلاك اللاعب عرضين من الاهلي وبيراميدز، موضحًا أنه ينتظر موقف ناديه للرحيل عن قلعة الدراويش.